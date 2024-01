Het Nederlandse consulaat in Istanbul is ontsnapt aan een ramp: terreurgroep IS wilde vorig jaar het Nederlandse consulaat in Istanbul aanvallen met kalasjnikovs en handgranaten. Al die mensen dood alleen maar omdat Eddie Wagensveld af en toe met een smeulende Koran staat te wapperen, nou nou. DAT KRIJG JE ER NOU VAN als leden van islamitische terreurgroepen journalisten onthoofden en homo's van het dak smijten. Dan gaat Edwin Wagensveld met een koran op pad om het Nederlandse consulaat in Istanbul te bombarderen. Ofzo. Is dit dan ALLEMAAL de schuld van Edje Wagensveld... of zullen we toch ook maar een keer concluderen dat een gezellig deel van de aanhangers van het Geloof van de Vrede nogal weinig humor heeft?