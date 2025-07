Vier keer 30, 40 of 50 kilometer om een taart van buurvrouw Greet of Ank te krijgen

De Nijmeegse Vierdaagse is begonnen en dat betekent zwetende heren en dames, omvallende heren en dames, pasgetrouwde heren en dames, dikke sokken, hilarische beelden, blaren en blarenprikkers (smerige beelden) en vast nog veel meer. Om er ook dit jaar een groot succes van te maken geven wij gratis en voor niks vijf Stijlloze tips voor een optimale beleving van de om de Vierdaagse te overleven. Van Pallie-gekkies hebben we gelukkig nog niks vernomen, scheelt weer een tip. Wij wilden ook meedoen maar ja 't is al 8u geweest. Knoop vast in de oren: hardlopers zijn doodlopers, zo blijkt ook vandaag weer met de dood van een 114-jarige marathonloper. Rustig lopen dus en succes ermee voetvolk!

Tip 1. Doe niet mee aan de Nijmeegse Vierdaagse

Tip 2. Doet je toch mee, kom dan niet te laat voor de start of over de finish

Tip 3. Zuip je helemaal klem voordat het niet meer mag van Bolle Boze Bruls

Tip 4. Laat je niet afleiden door hysterische aanmoedigingen; jij loopt, zij niet

Tip 5. Zoek elders bruikbare tips op voor een geslaagde Vierdaagse (over hydrateren en zo)

BONUSTIP. Klik NIET op de foto hieronder. NIET DOEN!