Meest hilarieuze nieuws van deze week. De burgemeester van Nijmegen - Hubert Bruls (red) - moet de Vierdaagse lopen omdat de HATSJOE legendarische band Oasis weer bijelkaar komt voor een zootje geweldige concerten omdat het geld op is bij de grootste asocialen van Manchester en omstreken. BELOFTE MAAKT SCHULD kopte de T. over Bruls. Die Gallagher-broertjes zijn trouwens de fatbikes van de popmuziek. Schreeuwende aso-idioten die de schitterende popcultuur van Manchester (Joy Division, New Order, The Smiths, Chemical Brothers, Harry Styles - eva (Top 100 Bands) voor altijd bezoedeld hebben met het larmoyante geruzie om niks. Dat uitgerekend zo'n volgevreten veiligheidsregio-fascist als Hubert Bruls fan is van dergelijk ordinair voetbalstadiongezeik verbaast dan weer niet. Wat ook niet verbaast is dat Bruls gewoon kaartjes heeft weten te regelen voor het concert in Cardiff. Hele volksstammen in Nederland hebben zaterdag tevergeefs urenlang online gehangen voor een ticket, om er vervolgens uitgekickt te worden (Schots, scheef) danwel naar de sectie rolstoelen (Mosterd) verwezen te worden. Hetwelk weer de complottheorie doet voeden dat die smerige elite heel goed voor zichzelf zorgt, terwijl u mag creperen in de graaiflatiesupermarkt. Enfin.... oant moarn.

Nijmegen - In de zevende hemel bivakkeert Hubert Bruls. Na wat zenuwslopende zaterdaguren moeten zijn geweest, is het de Nijmeegse burgemeester gelukt kaartjes te bemachtigen voor een Oasis-concert in Cardiff. In juli, hij gaat met zijn hele gezin. „Ik verheug me op wat een bijzonder concert gaat worden.” En het is uiteraard niet in de belangrijkste week van de stad, die van de Vierdaagse.