Een aanzienlijk deel van de mensheid zal zich nu afvragen waarom dit überhaupt nieuws is en iets mopperen over Wonderwall en als u daartoe behoort dan spijt het ons want u zit niet bepaald in Kamp Plezier. Of, om Noel te citeren: "At the end of the day you can go to a Radiohead show and stroke your fucking beard and watch the miserable cunt complaining, or come see us, put your arm around your best mate and have it."

Volgens geruchten gaat het om tien avonden Wembley op rij (een verbreking van het record van Taylor Swift, die er acht keer aaneengesloten stond) en Heaton Park in Manchester, de geboortestad van de broers.