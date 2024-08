De matig gezellige lijger Issa al Hasan die in naam van de islam zo veel mogelijk mensen van de aarde probeerde te slicen heeft voor zijn daad nog wat videootjes opgenomen. De compilatie is inmiddels gepubliceerd door Amaq: hij (in de video noemt hij zichzelf 'Samarkand') verklaart z'n loyaliteit aan Islamitische Staat en laat een mes zien, richt zich tot zijn ouders en tot slot zijn er beelden te zien van even voor de aanslag. Bij de aanslag in het Duitse Solingen kwamen twee mannen (67 en 56) en een vrouw (56) om het leven. Bild heeft intussen een foto opgeduikeld van Issa, de asielzoeker uit Syrië die helemaal niet meer in Duitsland had mogen zijn. Acht anderen raakten gewond door zijn gerichte messteken in hals en nek. Een feest van de diversiteit!