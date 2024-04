Wat een sneuneuzen zijn die terreurbaarden van de Islamitische Staat (IS) toch. Het enige wat deze pruttelende treurwilgen voor elkaar hebben gekregen is dat de Verenigde Staten, Rusland en Iran het ergens over eens zijn en wel over het feit dat IS echt een enorm mistroostige kutclub is. Hun kalifaat is ingestort, hun bruidjes zijn teruggevlucht naar de warme sociale vangnetten van de landen die ze haten en de IS-strijders zelf worden al opgepakt zodra ze een keer op het vliegtuig stappen. Ze zijn verworden tot laffe toetsenbordridders die slechte fotosoeps de wereld insturen in een wanhopige poging enige vorm van angst in te boezemen. Wat uiteraard niet lukt, want de politie zet misschien een paar fte extra in en de controles zullen wat strenger zijn, maar geen enkele voetbalfan gaat een Champions League-wedstrijd overslaan omdat deze thuiswerkterroristen een lachwekkend slechte oproep tot dood en verderf in hun chatgroep voor infantiele korankneuzen deelden. Bij Bayern München bleven de fans niet weg en dat gaan ze bij deze CL-kwartfinales ook niet doen. Ze denken misschien zelf dat ze nog vol in de aanval zitten, maar de IS-mieten staan inmiddels volledig buitenspel. Dus rot op met die laffe dreigplaatjes, want het heeft geen zin: jullie doen niet meer mee.

