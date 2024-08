Het hoge woord is eruit. Prinses Laurentien stapt op als voorzitter van de stichting Toeslagenherstel. Volgens de prinses moet het allemaal niet om haar draaien, zo legt ze uit in een exclusief interview aan RTL Nieuws dat volledig om haar draait. Ze is namelijk ontzettend geraakt door de toeslagenaffaire de aanvallen op haar persoon. "Dit is wie ik ben. Mijn identiteit is mijn professionaliteit. En als je dan op de persoon wordt aangepakt. Dan wordt er dus een ander persoon van mij gemaakt. Dat grijpt mij aan." Natuurlijk is dat rot voor Laurentien, maar het is ook de logische conclusie van de aanpak van Laurentien, en het is nogal raar dat Laurentien er drie maanden over heeft gedaan om die conclusie te trekken. Dat neemt allemaal niet weg dat die stichting er alleen maar kon komen omdat het ministerie van Financiën al jaren loopt te klootviolen met de hersteloperatie, omdat ze daar nog steeds denken dat ambtenaren de echte slachtoffers van deze affaire zijn en de eindverantwoordelijke gisteren een feestje gaf. Nou Laurentien, bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan: "Ik wil ook rust, ik wil ook m'n werk doen. Ik wil ook gewoon een gelukkig mens zijn."

