Weet u nog, vroeger, toen Mark Rutte premier was van dit land? Toen hadden we dus een toeslagenaffaire. Of, zeg maar gerust, een toeslagenschandaal. Hoop gedoe over geweest, kabinet afgetreden, enquêtecommissie, nog een enquêtecommissie en het zou allemaal door het nieuwe kabinet hersteld worden. Maar dat herstel, dat schiet niet op. Dat zeggen de advocaten van de slachtoffers al lang, en nu citeert de T. teamleider Eric Miedema van de Commissie Werkelijke Schade: "We zien dat onze secretarissen hele betogen houden om te bekijken of de reiskosten wel of niet rechtmatig zijn. En dan komt het uit op een bedrag van 15 euro 32. Ik zeg over ons proces: het is bij de wilde konijnen af. Het klopt allemaal juridisch, het is goed onderbouwd, maar gaan wij geen meters maken op die manier." Geen meters maken. Voor ouders wier levens al kapot zijn. Dat is schade op schade. Een proces dat bij de wilde konijnen af is, na een schandaal dat bij de wilde konijnen af was. En nu, na jaaaaaaaaaaaaaren, komt er dus een nieuwe methode. "We gaan al die dossiers nog eens tegen het licht houden”, zegt Miedema tijdens de bijeenkomst. Volgens de ambtenaar wordt het ’hele concept’ van schade-afhandeling opnieuw bedacht. Daarin zal onder meer een ’andere maatstaf voor ruimhartigheid’ gelden." Nou. Aan het werk dan Hans.