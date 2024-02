Nou. We hebben het rapport 'Blind voor mens en recht' (beetje schuin, dat wel) gelezen. En, zoals de commissie het zelf al verwoordde: wat er fout is gegaan, wisten we eigenlijk al. En je kunt zeggen dat de commissie laat zien 'hoe' dat dan fout kon gaan, maar daar zouden wij tegenover willen stellen dat de commissie met die opdracht wel erg snel terecht is gekomen bij verklaringen, die neigen naar excuses, voor het feit dat mensen op beslissende momenten, toen ze ervoor hadden kunnen kiezen om de rechtsstaat te respecteren, of tenminste de wet, of anders verdomme gewoon voor het niet kapotmaken van mensen, kozen voor liegen & bedriegen om hun baantje en hun beoordelingsformuliertje te beschermen. Maar aan de andere kant kon deze commissie met deze opdracht wellicht niet anders, en er staan ook een hoop prima aanbevelingen (zoals dat de Raad van State kapot moet) in het rapport. En toch ook nog (na de breek) deze 25 screenshots over wat er is gebeurd in Dit Land, in Uw Naam, etc. etc. etc. En daar kun je alsnog best boos van worden. En inderdaad: het kan zo weer gebeuren.