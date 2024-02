Over mensen, die lekker gewerkt hebben

Een rapport. Je krijgt er je leven niet mee terug, je krijgt er je kinderen niet mee terug, je krijgt er je werk niet mee terug, je krijgt er je geld niet mee terug, je krijgt er je huis niet mee terug, je krijgt er je toekomst niet mee terug, je krijgt er je auto niet mee terug, je krijgt er je opleiding niet mee terug, je krijgt er, samenvattend, eigenlijk helemaal niks mee terug. Maar je krijgt wel iets. Want we hebben gehoord hoe de overheid door consequent de wet te overtreden duizenden mensen heeft kapotgemaakt. En we hebben gehoord wat er gebeurde met mensen die zijn kapotgemaakt door een overheid die consequent de wet overtrad. En de schuldigen? Die kregen geen straf, maar een cursus met socratische kralenspelen en een podcast.

En nu dus dit: een rapport. Livestream na de breek.

TITEL RAPPORT: 'Blind voor mens en recht', samenvatting RTL Nieuws daarrrr: "Zonder de juiste maatregelen kan een volgend schandaal morgen weer gebeuren"

UPDATE: Complete rapport hierr