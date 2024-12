Er is ook goed nieuws. "Het ouderlijk gezag dat Gerda en Jurgen acht jaar geleden werd afgenomen, dat krijgen ze terug. Zoé (11) en Nora (10) horen officieel weer bij hen." Gerda en Jurgen zijn slachtoffers van het toeslagenschandaal, en zoals u weet zijn van heel veel slachtoffers van het toeslagenschandaal hun kinderen afgepakt. U hoeft zich maar even voor te stellen hoe het is om acht jaar zonder je kinderen te zijn, om te snappen dat de Operatie Toeslagen Herstel bij voorbaat gedoemd is om te mislukken. Maar met die nieuwe staatssecretaris mislukt het misschien een beetje minder. En Zoé en Nora zijn weer bij hun ouders. Dat is tenminste iets.