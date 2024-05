Nou nou wat een brekend nieuws in NRC Handelsblad vanochtend. Er is ergens op het ministerie van Financiën een rapport concept-rapport waarin een klacht tegen sommige ambtenaren, die is ingetrokken, ongegrond is verklaard! Echt verschrikkelijk voor die arme ambtenaren (zoals u weet zijn ambtenaren de echte slachtoffers in het toeslagenschandaal, daarom hebben ze allemaal een socratische kralenketting gekregen of zoiets) dat dat niet nog niet bekend was. "Mijn cliënt zal dit fijne conclusies vinden, want ze zijn tot in de Tweede Kamer neergezet als een stelletje boeven”, zegt Jacob Geuze, advocaat van een van de betrokken leden van het CAF-team. „We hadden een vaag idee van wat er in het conceptrapport zou staan, maar de inhoud ervan kenden we niet. Daarom hebben we ook zo lang geprobeerd dat rapport boven tafel te krijgen.”"

Logisch. Uitgemaakt worden voor een stelletje boeven. Verschrikkelijk. En daarna is er natuurlijk een brief van de Belastingdienst gekomen dat ze 115.000 euro moesten betalen, bleken ze opeens op een zwarte lijst te staan waardoor ze niet in aanmerking kwamen voor schuldhulpverlening, werd beslag gelegd op hun salaris, haalde een deurwaarder al hun spullen weg, hadden ze geen geld om eten te kopen, werden ze door de rechter niet geloofd en moesten ze jarenlang wachten op een hersteloperatie die voor geen meter opschiet.

Oh nee dat is allemaal niet gebeurd. Ze zijn uitgemaakt voor "stelletje boeven". Erg hoor. Er is geen enkele ambtenaar vervolgd. Want zo hadden ze het allemaal niet bedoeld. Stelletje boeven.