On this historic day, we bid farewell to NATO Secretary General @jensstoltenberg and welcome incoming @SecGenNATO Mark Rutte 🤝

Het is een historische dag voor de NAVO - en niet in de laatste plaats voor Nederland. Want wij krijgen 'm in ieder geval niet meer terug, Mark Rutte, de Haagse strateeg die z'n eigen omaatje nog zou verkopen voor een beetje extra politiek gewin. Ze mogen er in Brussel mee dealen, met z'n politieke pijperij, het strategisch afdekken van de waarheid, het uitgekookt uitspelen van vergeetachtigheid, het planmatig inzetten van wel of niet aanwezige actieve herinneringen en het regelrecht in de stront laten zaken van heel veel mensen als dat een zeteltje zou schelen, allemaal bedekt door een Onzichtbaarheidsmantel over een ranzig web van spindoctors, ingewikkeldheden, ondoorzichtigheden en onmogelijkheden. Mark Ruttes grootste prestatie is nog wel dat-ie in 's lands hoogste politieke divisie keiharde House of Cards heeft gespeeld, het eindspel heeft overleefd en nu nog eens is weggepromoveerd ook. Naar de NAVO, heel veel plezier ermee. Maar ja, u weet hoe het Nederlandse spreekwoord luidt. Een vos verliest wel zijn baan in de Nederlandse politiek, maar niet zijn streken. Livestream.

UPDATE: En jawel: 'Oekraïne hoort thuis in de NAVO'