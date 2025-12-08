WK krijgt PRIDE WEDSTRIJD tussen... Egypte en Iran
Beeld: niet de selectie van Iran
We hebben bij de WK-loting vorige week gezien dat Gianni Infantino lekker bezig is met het eren van de voetbalcultuur (aankondigen 'half-time show', FIFA-vredesprijs voor Trump, optreden The Village People) en daar hoort natuurlijk ook een nietszeggend gebaar richting de regenboogmensen bij. We komen net terug van een WK waar niet eens bier mocht worden gedronken, laat staan als man een andere man in de kont neuqen, en waar het enige, enorm lullige protestteken DE ONE-LOVE-BAND door de FIFA de kop in werd gedrukt. Daar klapt Infantino nu overheen met een stukje overdaad: in 2026 staat 1 wedstrijd volledig in het tegen van de alfabetgemeenschap. Vooraf werd bedacht dat die wedstrijd op 27 juni gespeeld zou worden in Seattle, maar de loting zorgt nu voor OPHEF. De twee landen die voor die dag in die speelstad zijn ingeloot zijn EGYPTE en IRAN. In dat eerste land kunnen mannen tot 3 jaar in de gevangenis belanden voor het uitoefenen van de Griekse beginselen en hun aanvoerder (Arne Slot-hater) Mo Salah heeft eerder gezegd dat de diverse regenboogacties in de Premier League islamofoob zijn. En Iran, tja daar is dan misschien weinig mis mee OF NEE WACHT. Het gedoe zal nog wel even duren maar die Pride Match komt er dus niet. Enorm jammer, zeg.
