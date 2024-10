Bommetje in de internationale voetbalwereld: de regels van de wereldvoetbalbond FIFA zijn in strijd met EU-wetgeving, zo heeft het Europese Hof bepaald. De zaak draait erom dat als een club het contract met een speler tussentijds opzegt, de speler een compensatiebedrag ontvangt, maar als een speler onder een contract bij een club uit wil, hij juist een compensatiebedrag moet betalen. Lang verhaal kort: voetballer Lassana Diarra (ooit goed bij Real Madrid) wilde in 2014 niet meer spelen bij Lokomotiv Moskou wegens gedoe met z'n salaris. De Belgische club Charleroi wilde 'm wel hebben, maar omdat Diarra een fikse compensatie moest betalen (en Charleroi daar de vingers niet aan wilde branden) ging dat feest niet door. "Diarra kon hierdoor ruim een jaar lang niet voetballen en klaagde de FIFA aan. De regels zijn in strijd met die van het Europese mededingingsrecht en het vrije verkeer van personen, meende hij." Welnu, het Europese Hof heeft nu dus geoordeeld dat dat inderdaad zo is. Wat er nu gaat gebeuren is nog onduidelijk: hoewel het onwaarschijnlijk is gaat mogelijk het complete transfersysteem op de schop. Dat gebeurde ook in 1995, toen voetballer Jean-Marc Bosman bedong dat er geen transfersom meer gevraagd mag worden voor spelers met een aflopend contract (Bosman-arrest). Enfin, u wist er niks van, u weet nu eigenlijk nog steeds niks en uw vrije vervoer van vanavond is wederom omgezet in een combi. KNVB Maffia!