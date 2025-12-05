Gijzeling voorbij, medewerkers PI vught in veiligheid gebracht en gedetineerde onder controle
Update: de gijzeling is ten einde.— Dienst Justitiële Inrichtingen (@DJI_detentie) December 5, 2025
Meer informatie staat op onze website: https://t.co/lBDjaRBHiY
We onderbreken de VrijMiBo door snel ons glaasje leeg te drinken en over te schakelen naar de PI Vught. Meerdere medewerkers worden daar door een gevangene gegijzeld. Er zijn veel agenten op de been rondom de PI en ook de DSI is aanwezig. Er zouden ondertussen onderhandelingen plaatsvinden. Dienst Justitiële Inrichtingen laat weten dat de gijzeling plaatsvindt op de psychiatrische afdeling van de gevangenis.
Update 17:21 - Families van de medewerkers zijn door de DJI op de hoogte gebracht van de situatie.
Update 17:26 - Bronnen melden aan De Telegraaf dat de gijzelnemer Corné H. zou zijn. Die is bekend van de gijzeling in Café Petticoat in Ede vorig jaar in maart.
Update 17:44 - Corné H. werd december vorig jaar veroordeeld tot negen maanden cel en tbs met dwangverpleging voor wederrechtelijke vrijheidsberoving en bedreiging. Hij verminderd toerekeningsvatbaar geacht door de rechtbank. Van gijzeling werd hij destijds vrijgesproken.
Update 17:45 - Omroep Brabant meldt dat de DSI iets voor vijven de gevangenis binnen is gegaan. Dat de gegijzelden medewerkers zijn is nog niet bevestigd.
Update 17:53 - Staatssecretaris Arno Rutte van Justitie en Veiligheid wenst iedereen heel veel sterkte via X.
Update 17:55 - Er worden twee medewerkers gegijzeld op de psychiatrische afdeling van de PI Vught.
Update 18:07 - De DJI bevestigt nu ook op de eigen kanalen dat er twee medewerkers worden gegijzeld.
UPDATE 18:27 - De gijzeling is ten einde, zo meldt de DJI. "Alle medewerkers zijn in veiligheid gebracht en de gedetineerde is onder controle. Voor de betrokkenen wordt nazorg geregeld."
Update 18:31 - Ook staatssecretaris (Arno) Rutte bevestigt einde gijzeling: "De gijzeling in de gevangenis in Vught is gelukkig veilig beëindigd. Veel dank aan alle betrokken eenheden van politie, DJI en DSI voor het snelle en professionele optreden."
Update 18:56 - De DSI vertrekt weer.
