Het is weer een weekend nieuwe stijl

Het is vrijdag het is weekend het is pakjesavond en u krijgt een cadeau in de vorm van een soloplaat van Tom Smith van de Editors, de man met de mooiste kelderstem sinds Colter Wall. Na de borrel draaien voor uw huisgenoot en dan bent u weer helemaal de man, 12 april kunt u 'm zien in Groningen. Ook een nieuw album van grootheid Nick Cave, die z'n tour er al grotendeels op heeft zitten, en daar een liveregistratie van heeft gemaakt, plus wat laatste onuitgebrachte meuk van NOFX. We dansen en dichten, we pakken in en we pakken uit: André van der Veeke is de Dichter van de Week. Prettig weekend. Gooi 'm nat. En be nice.

Deze ochtend en ook de verre bocht

gelakt door het natste licht

De Waal volgt mijn blik maar stroomt

intussen andersom naar zee

Bandijk, raspend riet, steenbakkers

begraven in een boek over hun ondergang

Het rode jack van een fietser snijdt,

snijdt door het zwakke hart van een polder

Staande op een Romeinse schouder

van de stad keer ik me om en om

Alles nu zien voordat het me ontsnapt

betekent gezien worden