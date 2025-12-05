Klazige VrijMiBo met Tom Smith, NOFX, Nick Cave en: André van der Veeke
Het is weer een weekend nieuwe stijl
Het is vrijdag het is weekend het is pakjesavond en u krijgt een cadeau in de vorm van een soloplaat van Tom Smith van de Editors, de man met de mooiste kelderstem sinds Colter Wall. Na de borrel draaien voor uw huisgenoot en dan bent u weer helemaal de man, 12 april kunt u 'm zien in Groningen. Ook een nieuw album van grootheid Nick Cave, die z'n tour er al grotendeels op heeft zitten, en daar een liveregistratie van heeft gemaakt, plus wat laatste onuitgebrachte meuk van NOFX. We dansen en dichten, we pakken in en we pakken uit: André van der Veeke is de Dichter van de Week. Prettig weekend. Gooi 'm nat. En be nice.
Live God
Deze ochtend en ook de verre bocht
gelakt door het natste licht
De Waal volgt mijn blik maar stroomt
intussen andersom naar zee
Bandijk, raspend riet, steenbakkers
begraven in een boek over hun ondergang
Het rode jack van een fietser snijdt,
snijdt door het zwakke hart van een polder
Staande op een Romeinse schouder
van de stad keer ik me om en om
Alles nu zien voordat het me ontsnapt
betekent gezien worden