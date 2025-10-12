Finnen, dat zijn vreselijke wezens met puilogen, gezwellen op hun oren en splinters in hun neus. Finland is bekender van Alexander Stubb en de grens met Rusland dan van voetbal, en dat is in de kern alles wat u hoeft te weten. Oja, Finland is bovendien het gelukkigste land ter wereld, maar laat dat nou net voorbij zijn na vanavond. Want het Nederlands elftal gaat het Finse Elftal opeten in de Johan Cruijff Arena. Met Memphis in de spits schieten we het Finse geluk zo de maag van de Oranjeleeuw in, en geen Jari Litmanen (speelt die mee?) die daar wat aan kan doen. Wij voorspellen een Grote Stap in de richting van WK-tickets en denken daarom dat Ons Oranje van de Finnen gaat Winnen met 5-0. We schakelen LIVE naar Amsterdam om dat eens fijn en gezellig te bekijken met het bord op schoot.

1-0 Malen 9'

2-0 Aanvoerder Van Dijk 16'

Pingel!

3-0 Memphis 38' Nummertje 54 voor de topscorer

Rust

4-0 Gakpo 84'