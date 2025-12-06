Zaterdagmiddag drie uur, vertrouwd voelt het hè? KWALI-TIME. Alweer de laatste van het seizoen, van het jaar helaas, maar wel meteen de belangrijkste van het seizoen, van het jaar. Het gaat om het kampioenschap en Norris is helaas snel op deze wansmaakbaan (waar we toch goede herinneringen aan hebben). Wat we nodig hebben is: Norris onder druk, die de zenuwen niet langer de baas is en zulke zweethandjes krijgt dat hij onmogelijk nog zijn stuur vast weet te houden. Zou dat niet mooi zijn? Of dat hij niet door Q1 komt omdat zijn tijd wordt afgepakt vanwege tracklimits. Of dat iedereen, van Max tot en met Boterletter en Colapinacolada, gewoon sneller is dan het Lachebekje. Het zijn van die wondertjes die we nodig hebben. Anders moet iemand Norris er morgen maar gewoon afkwakken in de eerste bocht, of in de tweede of de derde of welke dan ook. Goed, voor nu nog even sportief blijven, het is pas zaterdag en het snelste rondje maakt je geen racewinnaar, laat staan wereldkampioen. Maar het helpt wel. GAS DUS MAX! Rol die McLarens op en PAK. DIE. POLE. Schakelen we LIVE naar Abu Dhabi voor de laatste kwali van dit spannende seizoen.

Update - Het zit dicht bij elkaar... SPANNEND.

Update - Viaplay klapt er gewoon ff uit tijdens Max' run.

Update - Halve seconde tussen Max en Norris...

UPDATE - POLE POLE POLE VOOR MAX VERSTAPPEN. Norris P2 en Piastri P3. Het kan alle kanten op, we gaan het morgen zien tijdens de race om het wereldkampioenschap!