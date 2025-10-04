achtergrond

LIVE! Kwalificatie in vies, broeierig, zweterig, gorig Singapore

Gas: geven

Positief nieuws voor iedereen die dit weekend in een Formule 1-bolide rondjes mag gaan rijden op een circuit in Singapore: jullie gaan gezellig afvallen. Kilo's welteverstaan. Want het is heet, warm, broeierig en meer van zulks, en als je dan in een hete warme broeierige en meer van zulks F1-cockpit zit ja dan gaat het snel met de liters VOCHT die je verliest. Maar goed, dat is bijzaak. Hoofdzaak: wie pakt de POLE? Max zit er verrassend goed bij op deze bochtige McLaren-baan. En Max die er goed bij zit betekent meestal Max die iedereen achter zich laat. Wij denken in ieder geval van JA, hij gaat het doen. Niet voor niks luidt onze Stijlloze voorspelling: Max op POLE. Piastri weer de muur in en ja wie drie wordt geen idee. Live nu naar het zweethuis op Marina Bay Circuit voor de Kwali!
Update - George Russell pakt POLE! Verstappen op een prima P2 en Piastri niet in de muur maar op P3. Kan een spannend eerste bochtje worden morgen.

Tags: Formule 1, Singapore, Max Verstappen, kwalificatie
@Dorbeck | 04-10-25 | 15:00 | 86 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

