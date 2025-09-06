Ciao tutti, buongiorno! Zandvoort zijn we alweer helemaal vergeten want we zitten alweer op Monza in bella Italia. Altijd een feest voor de sport, zeker op de Temple of Speed waar de gemiddelde snelheid tijdens een rondje zomaar tot 260 km/u kan oprijden. De Ferrari's lijken er best lekker in te zitten voor de verandering, alleen weet Hamilton al dat hij vijf plaatsjes naar achteren mag op zondag. De Italianen zijn natuurlijk nog wel in de rouw vanwege het overlijden van il Grande Maestro di moda Giorgio Armani afgelopen donderdag. Maar ze zijn NIET massaal in het Armani-zwart naar het cicuit gekomen, ze hebben zich gewoon weer gehuld in Ferrari-rood. Of hun favoriete bolides aan het einde van de sessie de Front Row claimen? Nee. We denken dat er, zoals we gewend zijn dit seizoen, weer een McLaren op 1 komt. Piastri pakt dus POLE, Leclerc geeft de fans toch een reden om hun chianti of peroni te openen en rost de Ferrari naar P2 en Max Verstappen houdt zich ietwat koest en gaat voor P3. We gaan het allemaal zien, dus snel LIVE naar Monza voor hopelijk een hondsknotsdollegekke Kwalificatie di Formula Uno!

Update - Na Q1 kunnen we wel zeggen dat het heel spannend gaat worden.

Update - Q2 uitgesteld want de boel wordt schoongemaakt met BEZEMS. Kunnen ze in Amsterdam nog wat van leren!

Update - Dat was even billenknijpen voor Lachebekje Lando maar hij is door. Op naar misschien wel de spannendste Q3 van het seizoen.

Update - MAX PAKT POLE - Snelste ronde op Monza OOIT. Wat een prestatie weer van de MAXISTRALE Verstappen. Norris P2 en Piastri P3 trouwens (BOEIEND!).