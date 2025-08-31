Beste mensen, het is zover: eindelijk mag er sneller dan 130 km/u worden gereden in Nederland. En wel in Zandvoort! Alle racefans verzamelen, treintje in, treintje uit en op naar de baan om te gaan met die banaan. Weet u, we hebben u gezien. Sterker, we zien u nog steeds, hier en hier. Dat u weet dat we u niet alleen laten op deze speciale dag. Onze nationale sportheld Max Verstappen wordt immers ook niet alleen gelaten door de duizenden en duizenden Nederlanders. Zelfs nadat hij gisteren niet verder kwam dan P3. Maar wat wil je ook met die rappe McLarens, onverslaanbaar op een droge baan, onverslaanbaar op een natte baan. We hopen voor u dat het droog blijft maar voor de race zou regen natuurlijk wel een fijne bijkomstigheid zijn. Bovendien heeft u sowieso een geweldige dag met veel bier, Oranjemensen, autootjes, zand, muziek en bier. U zit gebakken! En wij ook want we gaan nu heerlijk achterover zitten en kijken naar de RACE op Zandvoort. Stijlloze voorspelling: Piastri wint, Max een knappe P2 en Lachebekje Norris zoekt het maar uit. Gaan we nu LIVE over naar Amsterdam beach het strand voor hét sportevenement van het jaar: de Grand Prix van Nederland.

Instant Update - Volkslied gehad, Willy gezien, Joling gehoord, Puck Moonen ge... ja wat eigenlijk, vliegtuigen gevlogen, spandoek aanschouwd, de sfeer is GEWELDIG. Lichten uit en RACEN!

Update - DAAR GING HIJ BIJNA. Maar Max kan door, P2 nu.

Update - Mogelijk REGEN.

Update - Safety Car: Hamilton staat ernaast.

Update - Max als enige op de Mediums.

Update - Safety Car ENDING. Later mogelijk nog meer regen.

Update - Safety Car: Antonelli tikt Leclerc eraf. Jeugdige onbezonnenheid!

Update - Norris OUT!

Update - Wéér een Safety Car.

UPDATE - PIASTRI WINT OP ZANDVOORT! Max Verstappen toch een mooie P2 en Hadjar pakt gewoon een podium in een Racing Bull!!