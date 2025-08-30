De duinen liggen er prachtig bij, de Noordzee heeft het circuit nog niet weggespoeld en de tienduizenden Oranjehossers zitten op de tribunes klaar voor hét sportspektakel van het jaar: de Grand Prix van Nederland! Zandvoort is voor even niet het domein van jongeren maar van de F1-bolides, die alle insecten, zeldzame hagedissen en vogels zullen wegterroriseren. De McLarens zijn natuurlijk weer topfavoriet maar met Max Verstappen én het Hollandse strandweer (live weercheck hier) weet je het natuurlijk nooit. De staatsomroep heeft in het verleden heel veel van uw centjes uitgegeven zodat u het allemaal 'graties' kon bekijken op NPO, maar dit jaar was het geld op dus moet u toch richting Viaplay (open kanaal). Evengoed kunnen we lekker genieten van een slingerende Verstappen in de Tarzanbocht, een spinnende Hamilton in de Hugenholtz, een DRS-klapper van Norris richting de Hans Ernst en de hele bups VOL GAS door de Arie Luyendijk op weg naar de POLE. Wie die op een vooralsnog droge baan gaat pakken? Helaas denken we dat lachebekje Norris zijn wagen op P1 parkeert. EDOCH: eerst zien dan geloven en een luid HUP MAX vanaf de tribunes doet wonderen, dus snel naar ZANDVOORT voor de kwalificatie van de Grand Prix Dutchie!

Update - Piastri pakt verrassend POLE op Zandvoort. Lachebekje huilend op P2 en ons aller MAX nog knap op P3.