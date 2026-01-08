Grunn filesetaaierd met d'n eersten islamietiese basisschoel van 't Neurden
Weer heb den Stadjers 't an verdund?
Eindelijk ook veur moslims wat opschudding int Stad. Doar magt ze spring’n van bliedschop, want ze kriegen ain: islamitiese basisschoel. Eindelijk skiet islamonderwies den ook wortel in die kouwe, stugge moar toch kwetsbeire Bodum van ’t Noorden. De deur’n van Al Kitaab magt in 2027 opent werden, zodat die op Het Boek baseerde schoel gauw volstriemen zal mit jonge, leergierige kinneders die ook wel ais wat leren willen over d'n kleur’n van d'n riegenboog en aaierbaln. Nog aiven de site beetjen opklären en ze binnen kläär veur start. Islamitiese basisschoelen binnen zowiezo hartstikken in trek in Nederland; dit joar begun’n der al nain, dus aintje d’rbie in onzern Stad mot toch mekkelaik kinne, nait dan? As ze doar mor onthouden zul'n dat vrogger beheild resultiet nie altied wat zeg'n wil over murgen, den komt ’t vast goed en heb Stadjers er weer ain mooi paradepeerd bie in Grunn.
