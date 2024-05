Is de Grande Finale eindelijk daar, zegt u het vertrouwen in de Tweede Kamer op en blijkt u eurofiel. In 2023 had 47 procent van de Nederlanders van 15 jaar of ouder vertrouwen in de Europese Unie. Dat is meer dan het vertrouwen in de Tweede Kamer (29 procent) of politici in het algemeen (24 procent, DUH!). Is Geert Wilders een keer de grootste, krijg je dit. Lekker gewerkt, Nederland! En weet u wie U (ja, jij daar achter je schermpje idiot) het meest vertrouwt?