Had dat dan drie maanden eerder gevraagd maar goed. Limburger wordt donderdag 14 december wakker in het ziekenhuis en kan zich niet herinneren hoe hij daar is beland. Uit camerabeelden blijkt dat hij in de Groningse Poelestraat dit groepje heren tegenkwam. De uiteindelijke kopschop is zo hard dat de politie 'm niet laat zien (Net zoals de gezichten van de maatjes van de hoofdverdachte, zeg maar). Tips en anderszins HIER melden.