Nou burgemeester Schouten. Veel succes met deze zaak. "Op 16 april dit jaar is een 43-jarige vrouw zwaar mishandeld aan de Melachtonweg in Rotterdam. Op de beelden is duidelijk te zien dat het slachtoffer op de grond ligt en de verdachte boven haar staat en haar trapt. Vervolgens loopt de verdachte weg. Toen de agenten ter plaatse kwamen, was de verdachte nergens meer te bekennen. De vrouw is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, waar zij aan haar verwondingen is behandeld." Tegen alle Rotterdammers zeggen wij: we doen het samen, deze weggooier zoeken & vinden.