Ach, de wansmaak van pubers. Wie is er als tiener nou niet naar een concert geweest waar hij inmiddels niet dood gevonden zou willen worden? Over dood bij concerten gevonden worden gesproken: dat overkwam deze 18-jarige jongen uit het Gelderse Heerde gelukkig niet, maar zoveel scheelde het nu ook weer niet. Hij bezocht een show van Boef (ja, die) in Bathmen (onder de rook van Deventer) en stond even te paffen en/of ouwehoeren in de rookruimte toen een absolute Zwadderaar met grijze hoodie aan kwam lopen die hem in één keer tegen de grond sloeg, schijnbaar zonder aanleiding. Wat we zien is een perfect uitgevoerde suckerpunch, en als je een suckerpunch perfect uitvoert ben je per definitie een: lul. En een: sadist. Ook als je een suckerpunch imperfect uitvoert, trouwens.

Op de beelden lijkt het alsof de verdachte het eigenlijk met iemand anders aan de stok heeft en de verkeerde raakt, maar met zekerheid kunnen we het niet zeggen. Het slachtoffer bleef bloedend en bewusteloos achter, en is diezelfde avond nog twee uur geopereerd. Gebroken jukbeen, gebroken neus.