Hierboven de tronies van Ernst Volker Staub (70), Burkhard Garweg (55) en Daniela Klette (66, vroeger had ze een snor) toen & nu. Het terreurtrio is derde generatie Rote Armee Fraktion - voor de jongere lezer: een soort Extinction Rebellion met wapens - en al decennia op de vlucht. De tijd van moord, doodslag en bomaanslagen is voorbij, nu plegen ze eens in de zoveel tijd een bankoverval om in hun levensonderhoud te voorzien. Zo nu en dan worden Staub, Garweg en Klette gelijk een zomerpoema gesignaleerd in Heerenveen of Medemblik maar nu zijn ze mogelijk IN GRONINGEN. In Bild lezen we ondertussen dat de Duitse Justitie wel klaar is met het zoeken naar de bejaarde terroristen en dat de heren en dame vriendelijk verzocht worden contact op te nemen met de Staatsanwaltschaft. Om wat extra druk te zetten is de beloning voor de gouden tip van 80k naar 150.000 euro verhoogd dus da's lekker cashen mocht u ze in Stad en ommelanden tegenkomen. Maar pas op: Treten Sie nicht selber an die Beschuldigten heran! Die Beschuldigten sind bewaffnet!