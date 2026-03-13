(LIVEBLOG IRAN HIER)

Merkwaardig bericht uit Heemstede, waar openbare school HBM ("een kleine, (t)huiswerkvrije mavo met uitdagend onderwijs waar leerlingen echt persoonlijke aandacht krijgen", klinkt super) aanstaande dinsdag een Iftar organiseert voor alle geïnteresseerde leerlingen en hun ouders/broers/zussen. Een kuchende man in een regenjas overhandigde ons zojuist de uitnodiging (integraal na de breek), waar een aantal leuke dingen in staan. Zo moet het eten halal zijn, zodat het voor iedereen toegankelijk is, wat dan weer niet geldt voor de ingangen, want dat is goor en haram, jongens en meisjes horen via aparte plekken het gebouw te betreden. En zo geschiedde! Voorts: "In de keuze voor kleding vragen wij u om nette, bedekkende (schouders/knieën) kleding te dragen", want ja, het is leuk als al die 14-jarige meisjes hun blik wat verbreden, maar daarbij hoeven ze er natuurlijk niet als vieze sletten bij te lopen, hè.