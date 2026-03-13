Gescheiden ingang jongens en meisjes bij openbare school Heemstede ivm Iftar, leerlingen verzocht schouders en knieën te bedekken
Hoofd, schouders knie en teen knie en teen
Merkwaardig bericht uit Heemstede, waar openbare school HBM ("een kleine, (t)huiswerkvrije mavo met uitdagend onderwijs waar leerlingen echt persoonlijke aandacht krijgen", klinkt super) aanstaande dinsdag een Iftar organiseert voor alle geïnteresseerde leerlingen en hun ouders/broers/zussen. Een kuchende man in een regenjas overhandigde ons zojuist de uitnodiging (integraal na de breek), waar een aantal leuke dingen in staan. Zo moet het eten halal zijn, zodat het voor iedereen toegankelijk is, wat dan weer niet geldt voor de ingangen, want dat is goor en haram, jongens en meisjes horen via aparte plekken het gebouw te betreden. En zo geschiedde! Voorts: "In de keuze voor kleding vragen wij u om nette, bedekkende (schouders/knieën) kleding te dragen", want ja, het is leuk als al die 14-jarige meisjes hun blik wat verbreden, maar daarbij hoeven ze er natuurlijk niet als vieze sletten bij te lopen, hè.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Waar is die iftar? HIER is die iftar
We zijn deze ramadan hopeloos op zoek naar een leuke en gezellige iftar om lekker te iftarren, voor jong en oud, voor man en vrouw, zonder (politie)honden maar mét alcohol. Hoeft niet eens gezond. Media, WIJS ONS DE WEG
Bassiehof - VVD draait en is nu weer de partij vóór politie-iftars
Mits er geen homo’s van de meldkamer worden gegooid
NEE TOCH: Ook Witte Huis islamiseert
Trump (ja de echte) organiseert iftar
Q: Mannen, hoe gaat de formatie? A: Kim Putters komt morgen langs
Puzzelstukjes, overal puzzelstukjes