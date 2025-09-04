Giorgio Armani gestopt met kleren ontwerpen
RIP
Triest nieuws voor mensen die graag kleren dragen. Giorgio Armani, de koning van de mode, is dood. De pionier van de high-end fashion laat een vermogen van dik 5 miljard euro na. Dat verdiende hij met het maken van peperdure doch tijdloze en elegante kleding die wereldwijd zowel gedragen wordt door hotemetoten op rode lopers als bontkraagniffo's op fatbikes. Een man die geweldig kon naaien, en dat zonder kinderen na te laten. Met naald en draad veranderde hij eerst de catwalk, toen Hollywood en uiteindelijk de wereld. Een Italiaans icoon is niet meer. Armani werd 91.
rest in peace to giorgio armani 🕊️— YSL STANDARDS (@YSLstandards) September 4, 2025
pictured here standing between robert de niro & martin scorsese on the set of “casino” (1995) pic.twitter.com/4Yz1GRn1GS
Giorgio Armani behind the scenes of his SS78 runway show, one of his very first 🖤 pic.twitter.com/loYFRvIWfE— Kea (@jacquemusx) September 4, 2025
Il Re è morto, evviva il Re.— Walter Rizzetto (@w_rizzetto) September 4, 2025
Addio al più grande.#GiorgioArmani pic.twitter.com/TJdknimfjr
Ci lascia a 91 anni Giorgio Armani. Con la sua eleganza, sobrietà e creatività ha saputo dare lustro alla moda italiana e ispirare il mondo intero. Un’icona, un lavoratore instancabile, un simbolo dell’Italia migliore. Grazie di tutto. pic.twitter.com/Rwyu4mXW54— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 4, 2025
