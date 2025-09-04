achtergrond

Giorgio Armani gestopt met kleren ontwerpen

RIP

Triest nieuws voor mensen die graag kleren dragen. Giorgio Armani, de koning van de mode, is dood. De pionier van de high-end fashion laat een vermogen van dik 5 miljard euro na. Dat verdiende hij met het maken van peperdure doch tijdloze en elegante kleding die wereldwijd zowel gedragen wordt door hotemetoten op rode lopers als bontkraagniffo's op fatbikes. Een man die geweldig kon naaien, en dat zonder kinderen na te laten. Met naald en draad veranderde hij eerst de catwalk, toen Hollywood en uiteindelijk de wereld. Een Italiaans icoon is niet meer. Armani werd 91.

Tags: giorgio armani, mode, dood
@Zorro | 04-09-25 | 15:26 | 164 reacties

