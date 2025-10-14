achtergrond

D'Angelo gestopt met soul

Shit hee

De Amerikaanse zanger D'Angelo, bekend van bloedjegeile zwarte zielsmuziek, banger albums als Brown Sugar, VOODOO en Black Messiah, is dood. How does it feel? Nou, flink akelig. Zeker omdat hij nog maar 51 was. Alvleesklierkanker. Het maakt deze herfstdag weer een beetje druileriger. RIP.

Tags: D'Angelo, soul, dood
@Zorro | 14-10-25 | 19:13 | 14 reacties

