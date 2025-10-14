D'Angelo gestopt met soul
Shit hee
De Amerikaanse zanger D'Angelo, bekend van bloedjegeile zwarte zielsmuziek, banger albums als Brown Sugar, VOODOO en Black Messiah, is dood. How does it feel? Nou, flink akelig. Zeker omdat hij nog maar 51 was. Alvleesklierkanker. Het maakt deze herfstdag weer een beetje druileriger. RIP.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
@Pritt Stift | 31-08-25 | 08:30 | 466 reacties
Hond bijt Man. Rotterdammer overleden
foto: een foto van een hond
@Spartacus | 20-08-25 | 20:20 | 200 reacties
Franse streamer overlijdt live na maandenlange vernedering en mishandeling door 'collega's'
Het slachtoffers is Frans maar zijn folteraars zijn overwegend 'Frans'
@Zorro | 31-07-25 | 21:16 | 118 reacties
Beroep tegen licentiebesluit gestrand, Vitesse nu echt echt echt dood
Geel en zwart waren de kleuren
@Zorro | 31-07-25 | 16:50 | 177 reacties
Moscow Times-oprichter Derk Sauer (72) overleden
Raakte vorige maand gewond bij bootongeluk
@Dorbeck | 24-07-25 | 14:02 | 219 reacties
Tien maanden cel voor Sebastiën van de Berg, die geslachtsdeel in keel bewusteloze vrouw stak
Eis was 30 maanden maar opgeruimd staat voorlopig: netjes