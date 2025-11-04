Dick Cheney gestopt met War on Terror
De Dick Schoof van de VS
1-0 voor de terroristen: Dick Cheney is dood. De man die na een extreem vol politiek leven in 2001 vice-president werd achter George W. Bush en in die rol een behoorlijk grote rol speelde in de War on Terror, waaronder de War on Saddam Hussein and his weapons of mass destruction that the Americans never found is 84 jaar geworden. Gevreesd door zijn vrienden, gehaat door zijn critici, zo worden ze al een tijdje niet meer gemaakt. Als u nog 2 uur en 12 minuten over hebt kunt u lekker naar de film Vice kijken. Lekker gewerkt, pik.
