achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Quiz. Wie of wat is dit precies?

Hm

A) Nieuw werkbezoek Sigrid Kaag aan Teheran
B) Eerste mugshot Louvre-overvaller
C) Dochter Kanye West
D) Geliefde Kanye West
E) Toekomstige geliefde Kanye West
F) Ex-geliefde Kanye West
G) Kanye West
H) ¯\_(ツ)_/¯
I) Bezoeker bruiloft dochter van hooggeplaatste Iraanse pief heeft lak aan dresscode
J) Anders, namelijk:

Tags: quiz, kanye west, mode
@Schots, scheef | 20-10-25 | 19:00 | 38 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.