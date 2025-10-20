Quiz. Wie of wat is dit precies?
Hm
A) Nieuw werkbezoek Sigrid Kaag aan Teheran
B) Eerste mugshot Louvre-overvaller
C) Dochter Kanye West
D) Geliefde Kanye West
E) Toekomstige geliefde Kanye West
F) Ex-geliefde Kanye West
G) Kanye West
H) ¯\_(ツ)_/¯
I) Bezoeker bruiloft dochter van hooggeplaatste Iraanse pief heeft lak aan dresscode
J) Anders, namelijk:
