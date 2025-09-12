DROGE QUIZ. Maar wat houdt Femke Bol hier vast?
Alleen voor de echte OSINT kenners
A) Nieuw door Jean Paul Gaultier ontworpen estafettestokje
B) Startpistool met geluiddemper
C) Hele grote sushirol
D) Hele grote sushirol, nudge nudge, wink wink
E) Nieuwe snackinnovatie Horecava 2026
F) Programmaboekje WK Atletiek
G) Weet niet
H) Anders, namelijk...
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
@Ronaldo | 05-09-25 | 20:00 | 70 reacties
FOTO - Maar wie is dit?
WIE. ZIJN. DIE. MENSEN.
@Dorbeck | 16-08-25 | 16:30 | 179 reacties
QUIZ. Wat is volgens Trouw-columnist 'de grootste oorlog die er woedt'?
WELKE allesverslindende hartverscheurend trieste oorlog?
@Dorbeck | 12-08-25 | 18:00 | 212 reacties
QUIZ. Hoe is het mogelijk dat Fleur (27) een ruime woning in Amsterdam-Zuid kan kopen?
De wonderen zijn de wereld nog niet uit
@Dorbeck | 07-08-25 | 09:35 | 333 reacties
QUIZ! Hoe karakteriseert De Volkskrant Kati Piri?
Wat je ook denkt, dat is het niet
@Pritt Stift | 18-07-25 | 21:00 | 125 reacties
FOTOQUIZ - Maar wat gebeurt hier?
raden jullie nooit
@Dorbeck | 06-06-25 | 15:05 | 108 reacties
QUIZ. Wat wordt Matthijs van Nieuwkerks breekbare moment?
Met Bonusfoto's om te lachen onderaan!