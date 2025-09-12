achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

DROGE QUIZ. Maar wat houdt Femke Bol hier vast?

Alleen voor de echte OSINT kenners

A) Nieuw door Jean Paul Gaultier ontworpen estafettestokje
B) Startpistool met geluiddemper
C) Hele grote sushirol
D) Hele grote sushirol, nudge nudge, wink wink
E) Nieuwe snackinnovatie Horecava 2026
F) Programmaboekje WK Atletiek
G) Weet niet
H) Anders, namelijk...

Tags: femke bol, droog, quiz
@Ronaldo | 12-09-25 | 13:18 | 80 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.