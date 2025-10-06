FOTO - Maar wat gebeurt hier?
Zeg het maar
A) Voorzitter Dick Schoof fanclub ontmoet eindelijk zijn grote idool Dick Schoof
B) Dick Schoof benoemd tot Ridder In de Orde Van De Zon Die Weer Gaat Schijnen vanwege Beste Kabinet Ooit
C) Oekraïne geeft eindelijk iets terug na cadeautje Twan Huys
D) Dick Schoof beste 60-plusser in marathon van Kiev
E) Dick Schoof krijgt nieuwste boek Anousha Nzumé uitgereikt van diplomatiek contact, "Echt een aanrader"
F) Volodimir Zelensky geeft Dick Schoof geheimzinnige opdracht om in serie van zeven podcasts te onderzoeken hoe Nederland het woningtekort kan oplossen
G) Anders, namelijk...
Reaguursels
