FOTOQUIZ. Wat gebeurt hier allemaal?

Ja zeg het maar hoor

A) Met het 'Beleg van Utreg' is de Grote Boomeroorlog (2025 - 2026) een feit.
B) Maarten van Rossem vindt dat het nu toch echt wel een keertje klaar moet zijn met dat gekrijs van Emma Wortelboer.
C) BREEK: Maarten van Rossem sluit zich aan bij Hamas.
D) Uit CBS-cijfers blijkt dat Paulien Cornelisse in haar eerste seizoen als jurylid van De Slimste Mens al meer fanmail heeft gekregen dan Maarten van Rossem in 12 jaar.
E) Man (82) draait door in bejaardentehuis te Utrecht en schiet vijf medebewoners dood. De stadszender kreeg hem na enig aandringen voor de camera.
F) Na jarenlang op het advocaatje (prijswinnaar 1945-2024) te hebben gestemd, kiezen bejaarden in 2025 de AK-47 als 'Leukste Bejaardending van het Jaar'.
G) Partijcongres 50Plus eindigt met vurig betoog van mystery-lijstduwer.
H) Opa kan wandelstok niet meer betalen van zijn pensioentje, gebruikt nu dus maar een wapen uit zijn tijd bij de NSB als steun.
I) Iets anders, namelijk DIT van 23 oktober bij RTV Utrecht.

Tags: quiz, maarten van rossem, AK47
@Dorbeck | 27-10-25 | 19:15 | 72 reacties

