Aan talkshowtafels worden gesprekken gevoerd waarbij mensen soms met elkaar in discussie gaan. Echter, als Maarten van Rossem aan tafel zit dan wordt er door anderen gewoonlijk louter GELUISTERD. Niet alleen omdat zijn tafelgenoten de kans op een eigen inbreng met de minuut kleiner zien worden, maar ook vanwege... nee wacht vanwege niks anders eigenlijk. Maar gisteravond bij P en de W kreeg hij toch tegengas toen de oorlogsspeech van Rutte (Zijlstra doet alsof hij hem kent) werd besproken. Datsja-insider Halbe Zijlstra, Oekraïne-insider Victoria Koblenko en Brigadegeneraal Bouwmeester hadden hun messen geslepen en bombardeerden Van Rossem met een eskader aan domme interrupties, terwijl Van Rossem nou eindelijk eens een goed verhaal had (echt). En dan krijg je een chaos waar ze op het geopolitieke speelveld nog een puntje aan kunnen zuigen. Chaotische Kijk-compilatie hierboven!