TRADITIE. Oliebollen & schansspringen kijken

Traditie

Een keer per jaar. Schansspringen kijken. Champagne opboeren, groentesoep van oma, toch maar weer een biertje, een oom heeft oliebollen gebakken (niet lekker), de kinderen gaan vuurwerk zoeken op straat (alleen astronauten graag), daar is de eerste onenigheid al, o God die oom en tante komen ook, ja jullie ook de beste wensen, nee geen goede voornemens dit jaar, ja laten we maar schansspringen kijken. Al enige tijd niet meer op de NOS, want bij de hipste zender van 1975 denken ze alleen maar in voetbal & schaatsen, wel op SBS6 en bij Eurosport. Met al die vliegende koningen als Harken, Hernen, DeReux, Malkov, Jackson, Ruthers, Lokken, Klamer en Fringen, en al die anderen (geen idee). Veel kijkplezier!

Tags: schansspringen, sport , nieuwjaarsdag
@Mosterd | 01-01-26 | 13:37 | 147 reacties

Reaguursels

