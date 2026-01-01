TRADITIE. Oliebollen & schansspringen kijken
Traditie
Een keer per jaar. Schansspringen kijken. Champagne opboeren, groentesoep van oma, toch maar weer een biertje, een oom heeft oliebollen gebakken (niet lekker), de kinderen gaan vuurwerk zoeken op straat (alleen astronauten graag), daar is de eerste onenigheid al, o God die oom en tante komen ook, ja jullie ook de beste wensen, nee geen goede voornemens dit jaar, ja laten we maar schansspringen kijken. Al enige tijd niet meer op de NOS, want bij de hipste zender van 1975 denken ze alleen maar in voetbal & schaatsen, wel op SBS6 en bij Eurosport. Met al die vliegende koningen als Harken, Hernen, DeReux, Malkov, Jackson, Ruthers, Lokken, Klamer en Fringen, en al die anderen (geen idee). Veel kijkplezier!
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Het OKT Schaatsen is echt het allerdomste kwalificatieformat in de geschiedenis van de sport
Het Olympisch Kwalificatie Toernooi schaatsen is alleen maar ontworpen om discussie te voorkomen, niet om de best mogelijke ploeg met de hoogste medaillekans samen te stellen. Dat is geen topsportlogica, maar dat is oud-Hollands broekpoeppolderen
Knokken in het StamCafé. Jake Sukkel vs. Anthony Joshua
Please ram 'm op z'n smoel
AJAX WINT KLASSIEKER
Toch De Grootste
Ajax-Groningen definitief GESTAAKT door vuurwerkidioterie
20.00 uur bord (update: bord vuurwerk) op schoot
LIVE. Makkers staakt uw wild geschaats
Makkers wild geraas schaatsen
HOMMELES! In de viswereld
Kenden we maar iemand bij VisTV
LIVE. PSV - Napoli
Napoooooliiiii