Het is chaos in de meest sexy sport van 1992. Zit je daar langs de kant van het water met je Daiwa Ninja X Tele Carp en je potje pieren, er zitten een paar dikke pieren in, heel dikke grote pieren, van die joekels van pieren ongelooflijk wat een pieren, er zit misschien wel een pier van tien centimeter in, het lijkt wel een Canadase pier maar is gewoon een middelgrote landpier, wat een joekel van een pier, u telt wel ééntweedrivivijzezeefagneetieelftwaa DER-TIG pieren, allemaal & overal pieren, en met die Daiwa bent u ook helemaal de bink want de beste visser van het dorp Alfons die ooit een dikke vette zeelt aan zijn heerlijke haak had heeft ook zo'n Daiwa Teledinges, geen muziek erbij want je bent eindelijk weg bij Samantha maar wel een wit bolletje met halvarine en jonge kaas, koffie in een thermoskan en voor vanmiddag één blikje Heineken voor de scherpe randjes, en dan 's avonds op een kar door het dorp waar alle halfnaakte vrouwen je toezwaaien met palmbladeren omdat je een mooie vis uit het water hebt geplukt, en dan mag je op het gemeentehuis komen en is er paté met toastjes en champagne en druiven voor die visser met z'n prachtige pieren. Enfin, alle visclubjes zouden samen gaan tot Sportvisunie, maar een paar clubs halen nu de haak uit de bek. "De grootste fusie ooit in sportvisland komt eraan. Alle bijna zevenhonderd hengelsportverenigingen van Nederland sluiten zich aan bij de nieuwe Sportvisunie. Tenminste, dat was de bedoeling. (...) Zoals de voorzitter van Ons Vermaak in Kampen zegt: 'We hebben straks maar te luisteren naar wat de Sportvisunie wil'." En bij iedereen die wél lid wil worden heerst onduidelijkheid, schrijft het AD. Dusss nu brengen al die lui een eigen vispas uit, brengt Friesland als geheel een eigen vispas uit en voor je het weet ontploft het tot de Kabeljauwse twisten en kun je vissen bij de WBC, WBA, IBF en de WBO. Kom op vissers, geef eens het goede voorbeeld. Neuzen dezelfde kant op. Want: