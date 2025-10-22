Alles leuk en aardig met die biodiversiteit, maar op een dag word je wakker en herken je je eigen vijver niet meer. Laten we daarom beginnen het beestje eens bij de categorie te durven noemen: We hebben te maken met INVASIEVE EXOTEN. Onderzoek van RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland) wijst nu op een nieuwe bedreiging voor ons mooie kikkerlandje: de exotische meerkikker. Die lijken ineens hele gebieden in Limburg, Noord-Brabant en Zuid-Holland te overspoelen. Dan horen we u denken; Ach, de meerkikker, of wel Pelophylax ridibundus, de grootste neef uit de familie van de groene kikkers, dat is gewoon een inheemse soort die al jaren voorkomt in het noorden des lands. Nou NEE. Niet deze meerkikkers, die blijken na DNA-onderzoek namelijk afkomstig uit verre oorden als DE BALKAN en TURKIJE. Ze zijn mogelijk in Zuid-Nederland geïntroduceerd door de kikkerbillen-industrie. Dat tuig, zoals gezegd flinke modderfokkers, pikt in zorgwekkend tempo het leefgebied en voedsel van de autochtone poelkikkers in en neemt mogelijk zelfs allerlei enge ziektes mee. Wij vragen u daarom, WILLEN JULLIE MINDER OF MEERKIKKERS?!