Vleermuizen in actie tegen Syriërs

Foto: niet de vleermuizen in het verhaal

Nou bedankt vleermuizen. Honderd psychisch getroebleerde Syriërs die hier tussen het stelen, rotzooien, roven en terroriseren door de tekorten in de apothekerswereld wilden oplossen kunnen niet komen omdat er een club vleermuizen in de weg zit. Althans. "De komst van een asielzoekerscentrum (azc) in Vlaardingen laat nog minstens een half jaar op zich wachten. Op het terrein aan de Zuidbuurtseweg waar het azc moet komen, zijn mogelijk vleermuizen aangetroffen. (...) Of de vleermuizen er ook echt zijn, kan alleen tussen mei en september worden onderzocht." Jammer afvallige en homoseksuele Syriërs die buitengerechtelijk worden geëxecuteerd! U bent geofferd ten faveure van de vleermuis. Maar wel ONZE vleermuis.

16-10-25

