Vleermuizen in actie tegen Syriërs
Foto: niet de vleermuizen in het verhaal
Nou bedankt vleermuizen. Honderd psychisch getroebleerde Syriërs die hier tussen het stelen, rotzooien, roven en terroriseren door de tekorten in de apothekerswereld wilden oplossen kunnen niet komen omdat er een club vleermuizen in de weg zit. Althans. "De komst van een asielzoekerscentrum (azc) in Vlaardingen laat nog minstens een half jaar op zich wachten. Op het terrein aan de Zuidbuurtseweg waar het azc moet komen, zijn mogelijk vleermuizen aangetroffen. (...) Of de vleermuizen er ook echt zijn, kan alleen tussen mei en september worden onderzocht." Jammer afvallige en homoseksuele Syriërs die buitengerechtelijk worden geëxecuteerd! U bent geofferd ten faveure van de vleermuis. Maar wel ONZE vleermuis.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
'Hoogste wolfdichtheid ter wereld op de Veluwe'
Gewoon doorlopen mensen
Overal onrust om azc-plannen. Heel raar
In zo'n land wonen we dus
Vier Syrische asielzoekers neergestoken in centrum Eindhoven, fatbikes gestolen
Oprechte vraag hoe komen al die lui toch altijd aan die fatbikes eigenlijk
Feynman en/of Feiten – Lisa was niet alleen
Lange wachttijden, lage pakkans en lage straffen faciliteren seksueel geweld
Gebiedsverbod voor 30 jongeren Den Bosch, 30 daarvan zijn Syriër
Duivels drieluik van Jheronimus Bosch op komst
VAKANTIETIP. Laat uw huisdier opvreten door tijgers in Denemarken
Dierentuin zoekt levende prooien