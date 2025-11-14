Vuurwerkhandelaren merkten het al: de boys slaan massaler in dan ooit en willen nog één keertje hard gaan. En dat is 105 gemeenten ook niet ontgaan. NU.nl schrijft na een rondgang: "Van Aalsmeer tot Wassenaar, van Voorne aan Zee tot Veenendaal en van Uithoorn tot Roermond: 105 gemeenten houden rekening met meer vuurwerk en overlast tijdens Oud en Nieuw. (...) In een aantal gemeenten neemt het aantal meldingen van vuurwerkoverlast al toe. "We verwachten dat sommige inwoners dit moment willen aangrijpen om extra uit te pakken, wat kan leiden tot meer meldingen van overlast, schade of gevaarlijke situaties", laat Wijk bij Duurstede bijvoorbeeld weten. Dat zien ze ook in onder meer Amersfoort, Helmond en Leiden." En ook de vuurwerkoverlast-app BuitenBeter durft de aanstaande rampspoed te callen. Vorig jaar ontvingen ze in totaal 14.000 meldingen, maar sinds deze herfstvakantie waren het er al 9.000, en verwachten er dit jaar in totaal 20.000. De politie weet er ook van natuurlijk en ziet de "mogelijkheid van een onrustige jaarwisseling". "We zien de afgelopen jaren steeds heftigere incidenten tegen hulpverleners", laat een woordvoerder weten. Volgens haar is niet te voorspellen of het vermoedelijk laatste afsteekjaar tot meer incidenten leidt. Ze wil niet zeggen of er concrete signalen zijn voor meer overlast." Een bewogen wissel is aanstaande, zoveel is duidelijk.