achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

1 maand cel. Voor elke uitelkaar gepeuterde Cobra

Het waren er 120

Buitenkans voor Het OM en de D66-rechters om eens voorgoed korte metten te maken met VOLSLAGEN IDIOTEN die mega vuurwerkbommen knutselen in woonwijken. H O N D E R D T W I N T I G (120) cobra's uitelkaar peuteren & daar dan 1 gigaterracobra van knutselen. Gewoon in de berging. Zo'n aftands schuurtje met loshangende elektra, nog een half jerrycannetje peut ergens & kistje met verfspullen zoals thinner wasbenzine etcetera. We hebben ff op YouTube gekeken of er al eerder iemand van 120 cobra's 1 cobra had gemaakt, maar zelfs dat doet de grootste pyro-malloot niet. Trap zo'n zieke weggooi-gast nu eens voor hééééééél lang de cel in. Jajaja, iedereen verdient een tweede kans. Maar die had-ie al verbruikt.

Een 22-jarige man uit Den Haag, waarbij de zware vuurwerkbom werd gevonden, blijkt ook nog eens hardleers. In augustus is hij ook al een keer opgepakt toen er zwaar vuurwerk in hetzelfde schuurtje lag.

Tags: cobra, vuurwerk, bom, woonwijk
@Pritt Stift | 23-10-25 | 17:05 | 130 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.