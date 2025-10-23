Buitenkans voor Het OM en de D66-rechters om eens voorgoed korte metten te maken met VOLSLAGEN IDIOTEN die mega vuurwerkbommen knutselen in woonwijken. H O N D E R D T W I N T I G (120) cobra's uitelkaar peuteren & daar dan 1 gigaterracobra van knutselen. Gewoon in de berging. Zo'n aftands schuurtje met loshangende elektra, nog een half jerrycannetje peut ergens & kistje met verfspullen zoals thinner wasbenzine etcetera. We hebben ff op YouTube gekeken of er al eerder iemand van 120 cobra's 1 cobra had gemaakt, maar zelfs dat doet de grootste pyro-malloot niet. Trap zo'n zieke weggooi-gast nu eens voor hééééééél lang de cel in. Jajaja, iedereen verdient een tweede kans. Maar die had-ie al verbruikt.

Een 22-jarige man uit Den Haag, waarbij de zware vuurwerkbom werd gevonden, blijkt ook nog eens hardleers. In augustus is hij ook al een keer opgepakt toen er zwaar vuurwerk in hetzelfde schuurtje lag.