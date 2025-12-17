In 2022 werd een oud hotel in Albergen door het Rijk aangewezen als opvanglocatie (eerste keer Befehl ist Befehl uit Den Haag), maar toen de inwoners wilden weten hoe dat precies zat werd het CHAOS. Dat concludeert nu ook de nationale ombudsman: klachten werden 'onbehoorlijk behandeld' en er werd 'niet naar inwoners geluisterd'. Gemeente, Rijk, provincie en COA werkten langs elkaar heen (het COA kan sowieso helemaal niks), inwoners raakten het overzicht kwijt, de gemeente handelde klachten niet zelf af maar schakelde een advocatenkantoor in, klachten werden veel te laat of zelfs helemaal niet afgehandeld, enzovoorts. Wisten we natuurlijk al wel en in de rest van het land is het niet anders. De communicatie over een azc is dikwijls totaal ruk, de besluitvorming schimmig, de vergunningsaanvragen bedekt, de mate van inspraak beperkt, inspraakavonden zelfs totaal zinloos, het draagvlak nihil en de verwijtende vingertjes van de Volkskrant-vleugel veroordelend: voor je het weet sta je erop als ongeïnformeerde racist. Dat van dat ongeïnformeerd klopt in ieder geval wél. En omdat er simpelweg niet naar buurtbewoners en normale mensen wordt geluisterd gaan allerlei hooivorken en Voorpost-losers meeknikkeren en voor je het weet zit er STRONT aan. De nationale ombudsman: gemeenten hebben 'hulp en duidelijkheid van het Rijk nodig, geen zwabberend beleid'. Jaja, dat komt wel goed.