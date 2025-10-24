achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

D66-podcaster schampert over man die bij debat zorgen uit over azc: "Ongeïnformeerde racist"

Joehoe daar zijn we weer

Hé verdorie het gaat net zo goed met de D66-campagne van die vrolijke Rob Jetten, komt die narrige lijstduwer die niet eens op de lijst staat weer wat sympathiestemmen schimmelschaven. D66-podcaster Sander Schimmelpenninck schampert over de man die bij het Debat van Nederland zijn zorgen uitte over het asielzoekerscentrum te Aalten: "Ongeïnformeerde racist." Nu zei die man eigenlijk alleen maar dat de politiek zowel op landelijk als gemeentelijk niveau niet naar de burgers luistert (min of meer uitgelegd door een 'deskundige op het gebied van inwonerparticipatie' bij Omroep Gelderland), en door het gesprek aan transparantie zal hij dus heus ongeïnformeerd zijn. Maar racist mijnheer de D66'er! Foei toch!

Tags: sander schimmelpenninck, d66, debatvannl, aalten
@Mosterd | 24-10-25 | 10:40 | 309 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

D66 weigert pers

Bij een praatje van Kaag MORE LIKE AL-QAQ

@Mosterd | 04-10-25 | 13:37 | 535 reacties

BNNVARA wist niks van D66-schnabbel Yora Rienstra die in column CDA, VVD en BBB afzeikt

"Dat maakt de combinatie, juist in verkiezingstijd, ongemakkelijk en niet wenselijk"

@Ronaldo | 10-09-25 | 10:59 | 159 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.