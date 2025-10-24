D66-podcaster schampert over man die bij debat zorgen uit over azc: "Ongeïnformeerde racist"
Joehoe daar zijn we weer
Hé verdorie het gaat net zo goed met de D66-campagne van die vrolijke Rob Jetten, komt die narrige lijstduwer die niet eens op de lijst staat weer wat sympathiestemmen schimmelschaven. D66-podcaster Sander Schimmelpenninck schampert over de man die bij het Debat van Nederland zijn zorgen uitte over het asielzoekerscentrum te Aalten: "Ongeïnformeerde racist." Nu zei die man eigenlijk alleen maar dat de politiek zowel op landelijk als gemeentelijk niveau niet naar de burgers luistert (min of meer uitgelegd door een 'deskundige op het gebied van inwonerparticipatie' bij Omroep Gelderland), en door het gesprek aan transparantie zal hij dus heus ongeïnformeerd zijn. Maar racist mijnheer de D66'er! Foei toch!
