Kijk het is niet alsof dit niet al tienduizend keer gezegd is maar omdat er ook al een keer of tienduizend niet naar geluisterd is alle lof voor Hammetje dat hij het vanmorgen bij WNL op Zondag nog maar eens probeerde. Lieve progressieve landgenoten, aangezien jullie heel erg tegen hyperpatriarchaal, vrouwonvriendelijk en lhbti-hatend gedachtegoed zijn, zouden jullie het heel erg vinden om de mensen eens aan te spreken op hyperpatriarchaal, vrouwonvriendelijk, lhbti-hatend gedachtegoed? Ook als ze toevallig van koe-leur zijn. Dat maakt ze namelijk niet per definitie van suiker, hulpbehoevend, of minderwaardig, hoezeer jullie dat misschien ook mogen denken.