Ex-D66-kopstuk sloopt betuttelprogressieven om hun totale gebrek aan islamkritiek
Boris van der BAM
Kijk het is niet alsof dit niet al tienduizend keer gezegd is maar omdat er ook al een keer of tienduizend niet naar geluisterd is alle lof voor Hammetje dat hij het vanmorgen bij WNL op Zondag nog maar eens probeerde. Lieve progressieve landgenoten, aangezien jullie heel erg tegen hyperpatriarchaal, vrouwonvriendelijk en lhbti-hatend gedachtegoed zijn, zouden jullie het heel erg vinden om de mensen eens aan te spreken op hyperpatriarchaal, vrouwonvriendelijk, lhbti-hatend gedachtegoed? Ook als ze toevallig van koe-leur zijn. Dat maakt ze namelijk niet per definitie van suiker, hulpbehoevend, of minderwaardig, hoezeer jullie dat misschien ook mogen denken.
Verder: wat Joris Luyendijk zegt
Joris Luyendijk zegt het perfect 👌🏽 pic.twitter.com/YXLIBMLZWr— Lale Gül (@lale_gul89) November 6, 2025
Voorts, vanavond om 20.15 op NPO 3: een docu over een vrouw met meer kloten dan alle progressieve Kamerfracties bij elkaar
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Laatste tussenstand na tellen briefstemmen: D66 en PVV allebei op 26 zetels
GeenStijl/Maurice de Hond weer glorieuze winnaar verkiezingen
Feynman en/of Feiten – Belofte maakt schuld
Het hoogste bod stal de verkiezing
BIZAR stuk Telegraaf over BIZARRE uitslag leidt tot BIZAR complot over BIZARRE verkiezing
BIZARRE gebeurtenissen volgen elkaar in hoog tempo op
Okee en NU? Een TIJDPAD
Even toekomstzagen
Na NRC-debacle koopt D66 weer een podcast in, nu van Sander Schimmelpenninck (Volkskrant)
Haat D66 onafhankelijke journalistiek?
D66 weigert pers
Bij een praatje van Kaag MORE LIKE AL-QAQ