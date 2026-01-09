WITTE ROOK. Zojuist live een sneeuwpersmoment over de TOEKOMST van Nederland, want ze zijn eruit. De toekomst is als volgt: omdat D66 niet wil met JA21 en omdat VVD niet wil met GLPVDA kiezen ze voor een MINDERHEIDSKABINET. D66, VVD en CDA hebben samen 66 zetels. Dus we vragen aan jullie, willen jullie in Nederland meer of minderheidskabinet?

Minder minder minder

Rob Jetten: Nou, dan gaan we dat regelen