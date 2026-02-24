achtergrond

Pechtold zegt het stille gedeelte uit luid: 'Nathalie van Berkel gepusht bij D66 want vrouw van kleur'

Pechtold schedelmeter

In meerdere opzichten opzienbarend stukje televee gisteravond bij Pauw & De Wit, waar Alexander Pechtold te gast was. De oud-veilingmeester van de D66-vleesmarkt werd aangesproken op ex-toekomstig staatssecretaris Nathalie van Berkel, die door niemand minder dan Alexander Pechtold naar het bovenste penthouse van de D66-flat werd gekatapulteerd. En je kunt zeggen van Pechtold wat je wilt, eerlijk was hij wel. Want toen hij zich gedwongen voelde zich te verantwoorden voor het naar voren schuiven van deze cv-leugenares, noemde hij de twee kwaliteiten van Van Berkel die ervoor zorgen dat 'we daar met zijn allen op zitten te wachten', namelijk 'eerlijk en 'integer' 'vrouw' en 'van kleur'. Zo kennen we D66 weer. Je zult als vrouw van kleur die NIET over haar cv heeft gelogen en WEL iets kan maar voor de gemeente Delft werken zeg, waar zo'n schedelmeter de baas is. Gauw ergens anders solliciteren (lijkt ons sowieso niet onverstandig als vrouw in de omgeving van Pechtold, maar hee). Hatsjie!

WAT NOG STEEDS IDIOOT BLIJFT: Al op woensdag 12 februari was D66 op de hoogte van het feit dat Van Berkel een potje liep te liegen over het verleden. Volgens Nathalie Righton in deze podcast was er namelijk een voorlichter van de partij aanwezig bij het gesprek waarin de aanstaand staatssecretaris geen helder antwoord kon geven op volstrekt normale vragen over haar verleden. Dat Rob Jetten de week erna in eerste instantie zei dat Van Berkel intern altijd open was geweest, terwijl hij een dag later opeens verklaarde dat zijn partij 'niet in alle scherpte' op de hoogte was van de fouten, is dus onzin. De partij was al vijf dagen op de hoogte van Van Berkels leugens, maar heeft gewoon gehoopt dat de ophef mee zou vallen en Van Berkel alsnog staatssecretaris zou kunnen worden, of desnoods Kamerlid. Pas toen de ophef te groot wordt liet de partij haar """ervoor kiezen""" terug te treden. Bij D66 is liegen over je cv helemaal niet erg, behalve als je betrapt wordt.

@Ronaldo | 24-02-26 | 13:25

