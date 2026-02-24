Pechtold zegt het stille gedeelte uit luid: 'Nathalie van Berkel gepusht bij D66 want vrouw van kleur'
Pechtold schedelmeter
In meerdere opzichten opzienbarend stukje televee gisteravond bij Pauw & De Wit, waar Alexander Pechtold te gast was. De oud-veilingmeester van de D66-vleesmarkt werd aangesproken op ex-toekomstig staatssecretaris Nathalie van Berkel, die door niemand minder dan Alexander Pechtold naar het bovenste penthouse van de D66-flat werd gekatapulteerd. En je kunt zeggen van Pechtold wat je wilt, eerlijk was hij wel. Want toen hij zich gedwongen voelde zich te verantwoorden voor het naar voren schuiven van deze cv-leugenares, noemde hij de twee kwaliteiten van Van Berkel die ervoor zorgen dat 'we daar met zijn allen op zitten te wachten', namelijk
'eerlijk en 'integer' 'vrouw' en 'van kleur'. Zo kennen we D66 weer. Je zult als vrouw van kleur die NIET over haar cv heeft gelogen en WEL iets kan maar voor de gemeente Delft werken zeg, waar zo'n schedelmeter de baas is. Gauw ergens anders solliciteren (lijkt ons sowieso niet onverstandig als vrouw in de omgeving van Pechtold, maar hee). Hatsjie!
WAT NOG STEEDS IDIOOT BLIJFT: Al op woensdag 12 februari was D66 op de hoogte van het feit dat Van Berkel een potje liep te liegen over het verleden. Volgens Nathalie Righton in deze podcast was er namelijk een voorlichter van de partij aanwezig bij het gesprek waarin de aanstaand staatssecretaris geen helder antwoord kon geven op volstrekt normale vragen over haar verleden. Dat Rob Jetten de week erna in eerste instantie zei dat Van Berkel intern altijd open was geweest, terwijl hij een dag later opeens verklaarde dat zijn partij 'niet in alle scherpte' op de hoogte was van de fouten, is dus onzin. De partij was al vijf dagen op de hoogte van Van Berkels leugens, maar heeft gewoon gehoopt dat de ophef mee zou vallen en Van Berkel alsnog staatssecretaris zou kunnen worden, of desnoods Kamerlid. Pas toen de ophef te groot wordt liet de partij haar """ervoor kiezen""" terug te treden. Bij D66 is liegen over je cv helemaal niet erg, behalve als je betrapt wordt.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
JA KOM NOU. Nu was D66 opeens niet 'in alle scherpte' op de hoogte van fouten cv Van Berkel
Alsof we allemaal het geheugen van een goudvis hebben
Het is natuurlijk volkomen van de pot gerukt dat Nathalie van Berkel nu Kamerlid van D66 blijft
Sowieso is een studie bestuurskunde juist iets om je voor te schamen
Nathalie van Berkel (D66) trekt zich terug als beoogd staatssecretaris na liegen op cv
Foto: Nathalie van Berkel (D66) haalt haar toverdiploma van Zweinstein op
Beoogd staatssecretaris Financiën Nathalie van Berkel (D66) flufte cv op, 'heeft alleen havo en hbo-propedeuse'
Foto: Nathalie van Berkel (links), dromend van een universitair diploma
WTF. Nevenfunctieverstrengelaar Stientje van Veldhoven minister Klimaat en Groene Groei
Bel dan meteen Ernst Kuipers op
Drankroddelaar, BNNVARA-maatje en 'short op Oekraïne'-fantast Sjoerd Sjoerdsma MINISTER
Een waardige opvolger van Sigrid Kaag
AAN DE SLAG: Eerste Kamerfractie D66 keert zich tegen asielplannen uit coalitieakkoord
Verkiezingen voorbij, akkoord gepresenteerd, de Nederlandse vlaggen kunnen weer in de prullenbak