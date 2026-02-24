WAT NOG STEEDS IDIOOT BLIJFT: Al op woensdag 12 februari was D66 op de hoogte van het feit dat Van Berkel een potje liep te liegen over het verleden. Volgens Nathalie Righton in deze podcast was er namelijk een voorlichter van de partij aanwezig bij het gesprek waarin de aanstaand staatssecretaris geen helder antwoord kon geven op volstrekt normale vragen over haar verleden. Dat Rob Jetten de week erna in eerste instantie zei dat Van Berkel intern altijd open was geweest, terwijl hij een dag later opeens verklaarde dat zijn partij 'niet in alle scherpte' op de hoogte was van de fouten, is dus onzin. De partij was al vijf dagen op de hoogte van Van Berkels leugens, maar heeft gewoon gehoopt dat de ophef mee zou vallen en Van Berkel alsnog staatssecretaris zou kunnen worden, of desnoods Kamerlid. Pas toen de ophef te groot wordt liet de partij haar """ervoor kiezen""" terug te treden. Bij D66 is liegen over je cv helemaal niet erg, behalve als je betrapt wordt.