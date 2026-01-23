Korte update over het Grote Arnhemse Gratis Bier Banenplan, waarvan wij niet wisten dat het bestond, maar er loopt reeds een proef en de eerste voortekenen zijn bijzonder hoopgevend. Ambtenaren in de Rijnstad blijken over dusdanig weinig capaciteiten te hoeven beschikken, dat er geen enkele noodzaak is tot diploma of werkervaring. Hoe je solliciteert maakt in de praktijk ook geen reet uit: "een brief, een afbeelding, een video, zelfs een baksel behoort tot de mogelijkheden." Natuurlijk geldt dit niet voor álle sollicitanten, vroeg of laat moet er ook iemand tussen zitten die wel (al dan niet aantoonbaar) iets kan, maar in veel gevallen is het prima zo, en bovendien zien betrokkenen dat "dit leidt tot verjonging en grotere diversiteit", dossiers waar ze in Ernem al langer op ietwat koddige wijze mee worstelen.